شكرا لقرائتكم خبر ساني يصل إلى 80%من الجاهزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال لاعب بايرن ميونخ ليروي ساني إنه يشعر أنه عاد تقريبا إلى طبيعته عقب فترة من الغياب الطويل عن الملاعب بسبب تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي، وذلك قبل عودته للمشاركة مع المنتخب الألماني بدوري أمم أوروبا.

وأضاف ساني (24 عاما) في مقطع فيديو نشره الاتحاد الألماني لكرة القدم في وقت متأخر أمس الأول قبل مواجهة إسبانيا وسويسرا «أنا جاهز بنسبة 80%، بالطبع أنا مفتقد لحساسية وإيقاع المباريات، ومن هنا تأتي النسبة المتبقية».

وستكون تلك المرة الأولى التي يكون فيها ساني موجودا مع المنتخب الألماني تحت قيادة يواخيم لوف، وذلك منذ تعرضه للإصابة في أغسطس 2019.

لكن ساني يقول إن هناك إيجابيات من فترة غيابه الطويلة، حيث أوضح «كان علي أن أعمل من أجل العودة، أود القول إنه كان عاما جيدا لأنني كنت قادرا على التعلم أكثر»، كما كشف ساني عن تعرفه على نفسه وإمكاناته بشكل أفضل.

وأدى تعرضه للإصابة العام الماضي إلى تأجيل انتقاله إلى بافاريا، وكان عليه الاحتفال من بعيد بفوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث قال عن فوز الفريق بالبطولة على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي «كنت سعيدا جدا لهم على المستوى الشخصي».