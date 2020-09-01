بطل الثلاثية يرتب أوضاعه خلف الكواليس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم أنه كان بإمكان بايرن ميونخ الاستمتاع لأسبوع آخر بنشوة تحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في الموسم المنقضي، لكن العمل يسير خلف الكواليس بشكل مكثف استعدادا للموسم الجديد.

ولا شك في أن تركيز المدير الفني هانزي فليك ومسؤولي النادي منصب حاليا على بحث كيفية تطوير وتعزيز قدرات أفضل فريق في أوروبا، أملا في الدفاع عن الثلاثية في الموسم المقبل.

ولا يزال بايرن ميونخ بإمكانه إضافة لقب كأس السوبر الأوروبية عندما يلتقي أشبيلية الإسباني، بطل الدوري الأوروبي، في 24 سبتمبر المقبل، وبعدها بستة أيام يصطدم بغريمه بوروسيا دورتموند ضمن المنافسات المحلية.

ولكن قبل كل ذلك، وكذلك قبل خوض المباراة الأولى بالموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا) المقررة أمام شالكه في 18 سبتمبر الحالي، يفترض أن يحسم بايرن ميونخ خططه بشأن عناصر الفريق.

وقال الرئيس المنتظر لبايرن ميونخ أوليفر كان «تشكيل الفريق لا يمكن اعتباره مكتملا»، رغم أنه اعترف بأنه ليس من السهل الحديث بشأن تطوير محتمل لفريق متوج بالثلاثية.

وأضاف «الفريق في أعلى المستويات على الإطلاق».

ورغم ذلك، سيشهد الفريق تغييرات، حيث تعاقد النادي بالفعل مع 3 لاعبين جدد، هم حارس المرمى ألكسندر نوبل (23 عاما) والمدافع الفرنسي تانجي نيانزو (18 عاما) والجناح الألماني ليروي ساني (24 عاما).

وكلفت صفقة ضم ساني نادي بايرن ميونخ نحو 50 مليون يورو (6ر59 مليون دولار)، وسيلحق اللاعب بالمنتخب الألماني خلال الأيام المقبلة.

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كما حسم النادي بقاء عناصر حاسمة، مثل القائد وحارس المرمى مانويل نوير، والنجم المتألق توماس مولر، حتى عام 2023، وكذلك المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن لم يجر التوصل بعد إلى اتفاق بشأن تمديد التعاقد مع ديفيد ألابا.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي كارل رومينيجه إنه يعتقد أن الإسباني تياجو ألكانترا سيرحل عن الفريق، وتردد أن ليفربول أبدى رغبته في ضم اللاعب.

وأضاف رومينيجه أن رحيل تياجو الذي أدى بشكل متماسك على أعلى المستويات طوال 7 أعوام قضاها في ميونخ سيكون مؤلما.

لكن عقد تياجو من المفترض أن ينتهي في 2021، وسيكون بيعه في الوقت الحالي أكثر فائدة لبايرن ميونخ من انتظار رحيله في صفقة انتقال حر.

كذلك يحتمل رحيل خافي مارتينيز الذي يكمل 32 عاما من عمره اليوم، وذلك مع تبقي 12 شهرا في عقده.

ويحمل رأي فليك أهمية كبيرة لدى إدارة بايرن ميونخ، بعد أن قاد الفريق للثلاثية، وقد أبدى المدرب البالغ من العمر 55 عاما رغبته في التعاقد مع جناح رابع إلى جانب ساني وسيرج جنابري وكينجسلي كومان.

كذلك أبدى المدرب رغبته في التعاقد مع ظهير أيمن يكون بديلا لبنيامين بافارد، مع التمسك ببقاء جيروم بواتينج (33 عاما).