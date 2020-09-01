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ليفركوزن يقترب من باتريك تشيك

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- بواسطة أيمن الوشواش - اقتربت صفقة انتقال مهاجم روما الإيطالي، التشيكي باتريك تشيك إلى باير ليفركوزن الألماني من الاكتمال، حسبما أفادت صحيفة «إل كورييري ديلو سبورت» الإيطالية .

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم التشيكي، الذي لعب في الموسم الماضي للايبزج الألماني على سبيل الإعارة، سينتقل إلى ليفركوزن مقابل 27 مليون يورو للنادي الإيطالي.

ولم يصدر ليفركوزن أي تأكيد بشأن الصفقة حتى الآن.

وكان تشيك (24 عاما) انتقل من سامبدوريا الإيطالي إلى روما في 2017 قبل إعارته للايبزج في الموسم الماضي.

وينتظر أن يعوض تشيك هجوم ليفركوزن عن الرحيل المرتقب للاعب كاي هافيرتز إلى الإنجليزي وكذلك رحيل كيفن فولاند إلى موناكو الفرنسي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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