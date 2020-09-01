ليفركوزن يقترب من باتريك تشيك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتربت صفقة انتقال مهاجم روما الإيطالي، التشيكي باتريك تشيك إلى باير ليفركوزن الألماني من الاكتمال، حسبما أفادت صحيفة «إل كورييري ديلو سبورت» الإيطالية الرياضية

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم التشيكي، الذي لعب في الموسم الماضي للايبزج الألماني على سبيل الإعارة، سينتقل إلى ليفركوزن مقابل 27 مليون يورو للنادي الإيطالي.

ولم يصدر ليفركوزن أي تأكيد بشأن الصفقة حتى الآن.

وكان تشيك (24 عاما) انتقل من سامبدوريا الإيطالي إلى روما في 2017 قبل إعارته للايبزج في الموسم الماضي.

وينتظر أن يعوض تشيك هجوم ليفركوزن عن الرحيل المرتقب للاعب كاي هافيرتز إلى تشيلسي الإنجليزي وكذلك رحيل كيفن فولاند إلى موناكو الفرنسي.