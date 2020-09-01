شكرا لقرائتكم خبر ليفركوزن يقترب من باتريك تشيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الصحيفة أن المهاجم التشيكي، الذي لعب في الموسم الماضي للايبزج الألماني على سبيل الإعارة، سينتقل إلى ليفركوزن مقابل 27 مليون يورو للنادي الإيطالي.
ولم يصدر ليفركوزن أي تأكيد بشأن الصفقة حتى الآن.
وكان تشيك (24 عاما) انتقل من سامبدوريا الإيطالي إلى روما في 2017 قبل إعارته للايبزج في الموسم الماضي.
وينتظر أن يعوض تشيك هجوم ليفركوزن عن الرحيل المرتقب للاعب كاي هافيرتز إلى تشيلسي الإنجليزي وكذلك رحيل كيفن فولاند إلى موناكو الفرنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفركوزن يقترب من باتريك تشيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.