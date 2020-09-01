شكرا لقرائتكم خبر تزايد كورونا في المجر يهدد السوبر الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يأمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إقامة مباراة كأس السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ الألماني بطل دوري الأبطال وإشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي، في موعدها المحدد لها يوم 24 سبتمبر الحالي في العاصمة المجرية بودابست، وذلك رغم إغلاق المجر لحدودها أمام الأجانب بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وابتداء من الأول من سبتمبر سيكون متاحا للأجانب الذين لديهم سبب وجيه للسفر إلى المجر دخول البلاد، ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك سيتضمن عشاق كرة القدم واللاعبين.

وأوضح يويفا أمس «يويفا يعمل بشكل وثيق مع الاتحاد المجري من أجل اتخاذ إجراءات تضمن سلامة كل المشجعين والمشاركين في المباراة».

وأضاف «شروط دخول المجر لكل الفئات المستهدفة مثل اللاعبين والشركاء والموظفين ووسائل الإعلام والجماهير، هي جزء من النقاش».