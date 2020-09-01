تزايد كورونا في المجر يهدد السوبر الأوروبي

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وابتداء من الأول من سبتمبر سيكون متاحا للأجانب الذين لديهم سبب وجيه للسفر إلى المجر دخول البلاد، ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك سيتضمن عشاق كرة القدم واللاعبين.
وأوضح يويفا أمس «يويفا يعمل بشكل وثيق مع الاتحاد المجري من أجل اتخاذ إجراءات تضمن سلامة كل المشجعين والمشاركين في المباراة».
وأضاف «شروط دخول المجر لكل الفئات المستهدفة مثل اللاعبين والشركاء والموظفين ووسائل الإعلام والجماهير، هي جزء من النقاش».
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