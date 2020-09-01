اخبار الرياضه

تزايد كورونا في المجر يهدد السوبر الأوروبي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر تزايد في المجر يهدد السوبر الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - يأمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إقامة مباراة كأس السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ الألماني بطل دوري الأبطال وإشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي، في موعدها المحدد لها يوم 24 سبتمبر الحالي في العاصمة المجرية بودابست، وذلك رغم إغلاق المجر لحدودها أمام الأجانب بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وابتداء من الأول من سبتمبر سيكون متاحا للأجانب الذين لديهم سبب وجيه للسفر إلى المجر دخول البلاد، ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك سيتضمن عشاق كرة القدم واللاعبين.

وأوضح يويفا أمس «يويفا يعمل بشكل وثيق مع الاتحاد المجري من أجل اتخاذ إجراءات تضمن سلامة كل المشجعين والمشاركين في المباراة».

وأضاف «شروط دخول المجر لكل الفئات المستهدفة مثل اللاعبين والشركاء والموظفين ووسائل الإعلام والجماهير، هي جزء من النقاش».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تزايد كورونا في المجر يهدد السوبر الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا