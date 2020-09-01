الكلاسيكو الإسباني في 25 أكتوبر

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ويلتقي الفريقان في مباراة الكلاسيكو الثانية على ملعب الريال، وذلك في 11 أبريل 2021.
وتنطلق فعاليات الموسم الجديد للدوري الإسباني في 13 سبتمبر الحالي، علما بأن المرحلة الأولى من المسابقة ستشهد جدولا مخففا بعد تأجيل ثلاث مباريات، لمنح الفرق التي شاركت في الأدوار النهائية لبطولتي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال الأوروبي قسطا أكبر من الراحة.
وكانت بطولتا الأندية الأوروبية اختتمتا في 21 و23 أغسطس المنقضي على الترتيب.
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