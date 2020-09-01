شكرا لقرائتكم خبر الكلاسيكو الإسباني في 25 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت قرعة الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الجديد 2020 / 2021 عن إقامة مباراة القمة (الكلاسيكو) بين برشلونة ومنافسه التقليدي ريال مدريد في 25 أكتوبر المقبل على استاد كامب نو معقل فريق برشلونة.

ويلتقي الفريقان في مباراة الكلاسيكو الثانية على ملعب الريال، وذلك في 11 أبريل 2021.

وتنطلق فعاليات الموسم الجديد للدوري الإسباني في 13 سبتمبر الحالي، علما بأن المرحلة الأولى من المسابقة ستشهد جدولا مخففا بعد تأجيل ثلاث مباريات، لمنح الفرق التي شاركت في الأدوار النهائية لبطولتي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال الأوروبي قسطا أكبر من الراحة.

وكانت بطولتا الأندية الأوروبية اختتمتا في 21 و23 أغسطس المنقضي على الترتيب.