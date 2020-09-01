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الكلاسيكو الإسباني في 25 أكتوبر

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- بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت قرعة لكرة القدم للموسم الجديد 2020 / 2021 عن إقامة مباراة القمة (الكلاسيكو) بين ومنافسه التقليدي في 25 أكتوبر المقبل على استاد كامب نو معقل فريق برشلونة.

ويلتقي الفريقان في مباراة الكلاسيكو الثانية على ملعب الريال، وذلك في 11 أبريل 2021.

وتنطلق فعاليات الموسم الجديد للدوري الإسباني في 13 سبتمبر الحالي، علما بأن المرحلة الأولى من المسابقة ستشهد جدولا مخففا بعد تأجيل ثلاث مباريات، لمنح الفرق التي شاركت في الأدوار النهائية لبطولتي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال الأوروبي قسطا أكبر من الراحة.

وكانت بطولتا الأندية الأوروبية اختتمتا في 21 و23 أغسطس المنقضي على الترتيب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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