روما يتمسك ببقاء مخيتريان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن روما الإيطالي تعاقده بشكل نهائي مع لاعب الوسط الأرميني الدولي هنريك مخيتريان بعد فسخ عقده بالتراضي مع ناديه السابق أرسنال الإنجليزي.

وقضى مخيتريان (31 عاما) الموسم الماضي معارا لروما، حيث سجل 9 أهداف في 22 مباراة بالدوري الإيطالي ليساهم في احتلال الفريق المركز الخامس في نهاية الموسم.

وكان عقد مخيتريان ينتهي مع أرسنال في صيف عام 2021 بعد انضمامه للفريق في 2018 في صفقة مقايضة مع اليكسيس سانشيز الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد لكن جرى فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين لينتقل بعدها إلى صفوف روما بشكل نهائي.

وذكر أرسنال في بيانه «الكل يشكر ميكي على مساهمته بالنادي ويتمنى له كل التوفيق في مستقبله مع روما».