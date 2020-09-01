شكرا لقرائتكم محمد شبانة: 26 مليون تصعب مأمورية الأهلي في منع انتقال فتحي لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامي محمد شبانه لتلفزيون اليوم السابع وجود رغبة متبادلة من الأهلي وأحمد فتحي كشفتها الأيام الماضية حول الرغبة في استمرار اللاعب مع الفريق الأحمر وتراجعه عن الانتقال لبيراميدز رغم توقيع فتحي لبيراميدز رسميا لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل.

تابع شبانه في برنامج مع شبانه علي تلفزيون اليوم السابع ان مصدر داخل الأهلي كشف حقيقة انباء استمرار فتحي، مؤكدا انه يوجد رغبة من الطرفيين بالفعل في استمرار العلاقة وتجديد اللاعب لتعاقده مع الأهلي، الا ان هناك عددا من الأمور تحول دون ذلك حتي هذه اللحظة.

تابع شبانه لتلفزيون اليوم السابع أن الأهلي عرض علي فتحي الحصول علي 11 مليون جنيه سنويا فيما طلب اللاعب الحصول علي 16 مليون في الموسم الواحد بجانب اصرار الأهلي على تجديد فتحي لمدة موسمين بينما يصر اللاعب علي التوقيع لمدة 3 مواسم كما حدث في بيراميدز.

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واشترط فتحي الحصول علي نفس الامتيازات التي سيحصل عليها في بيراميدز للبقاء في الأهلي وهي رفع عقده السنوي من 11 إلى 16 مليون وزيادة مدة التعاقد موسم اضافي مما يعني ان الخلاف بين الأهلي وفتحي تصل قيمته ل26 مليون جنيه وهو المبلغ الذي ترفض ادارة الأهلي تحمله حتى الآن.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى