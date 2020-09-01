شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد الزمالك. .أقرب 3 لاعبيين لتعويض غياب المقاتل طارق حامد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل

بيراميدز والزمالك



أزمة جديدة تضرب صفوف فريق الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في وسط الملعب لغياب طارق حامد عن مواجهة بيراميدز،فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل .





بيراميدز ضد الزمالك



ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

وتتلخص حلول كارترون فى كل من :

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زيزو ..استقر كارتيرون وجهازه الفني على الدفع بأحمد سيد زيزو في تشكيل الأبيض في مواجهة بيراميدز بمسابقة الدوري فى وسط الملعب بديلا لطارق حامد.

أوباما..

فيما يفكر الفرنس فى تعويض غياب طارق حامد عن المباراة، وذلك في ظل غياب محمد حسن عن اللقاء بسبب الإصابة بالدفع بيوسف اوباما صانع العاب الفرق الذى لعب فى هذا المركز من قبل.

محمد عبدالغني

بينما هناك اقتراح بالدفع بمحمد عبدالغني مدافع الفريق في وسط الملعب، ولكن كارتيرون يفضل اللعب بزيزو أو أوباوما نظراً لسرعتهما الكبيرة وقوتهما في الالتحام والضغط.