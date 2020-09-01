شكرا لقرائتكم بسيونى يستبعد عمار حمدى وباولو من قائمة طلائع الجيش لمباراة أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة أسوان والمقرر لها الثالثة والنصف من عصر غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية، حيث خاض الفريق تدريبه على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم أعلن عبد الحميد بسيونى قائمة فريقه التى ستدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

وضمت القائمة كل من محمد بسام وكريم طارق وعلي الفيل ومحمد شعبان وخالد سطوحي ومحمد شعبان ومحمد ناصف ومهند لاشين وأحمد سمير وعمرو جمال وأحمد داوودا وعمرو السيسي ومحمد شحاته وأحمد كابوريا وأبو المجد بوشا وناصر منسي وعبد الرحمن زولا وكيفين موهيري وأبو بكر ديارا وفرانك ستيفن ومحمود عاطف" فيما تم استبعاد احمد سامي وعمار حمدى وحسام باولو للأصابة وعاصم صلاح ومحمود سامي وكريم ممدوح وأحمد هاني ومصطفى محمود ومحمد جمال بيبو واسلام سري وأحمد علاء ومحمد اشرف روقة ومحمد سمير سعد لوجهة نظر فنية.