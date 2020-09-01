شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر يواصل الغياب عن المقاولون أمام المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، وفاروقا نور الدين مدافع الفريق، الغياب عن ذئاب الجبل فى مباراة المصرى المرتقبة والتى تقام مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث فضل الجهاز الفنى للمقاولون استبعادهما بسبب عدم الجاهزية ، ويخضع طاهر محمد طاهر لجلسات تأهيلية منذ عودة النشاط الرياضة، بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الأمامية خلال إحدى المباريات الودية قبل استئناف اللقاءات الرسمية عقب توقف كورونا.

فى سياق آخر، كشف المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، في تصريحات لـ"تليفزيون اليوم السابع"، حقيقة انتقال اللاعب يوسف حسن الذي يطلق عليه "خليفة" محمد صلاح، إلى النادى الأهلي بحسب الشائعات التي انتشرت مؤخرا ، ونفى محمد عادل ، قيام اللاعب بالتوقيع لللأهلي، لافتا إلى أن الأحمر طوال تاريخه لم يقم بخطف أي لاعب من المقاولين وأن المفاوضات الشرعية تكون دائما هي الطريقة المثالية في انتقال أي لاعب بين الأهلي والمقاولون.