شكرا لقرائتكم ناشئات الصيد يهزمن الأهلى ويتوجن بذهبية الجمهورية للكرة الطائرة.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق صيد الدقي 19 سنة أنسات للكرة الطائرة على الأهلى بملعبه ، بعد مباراة ماراثونية بنتيجة 3-2 ، ليتوج الصيد بلقب بطولة الجمهورية ، وحصل الأهلى على المركز الثانى ، فيما حصل سموحة على المركز الثالث. ويضم فريق الصيد اللاعبات ليلي عماد محمد و سما عماد وهنا علاء وجنه منتصر ونورين عادل وزينه تامر وشمس السيد وسلمي محمد وفريدة طارق وندي وليد وندي حمدى و داليا مرشدى وحبيبه زعتر وحبيبه حسني وسلمي جلال وملك أكرم وزوزو عصام وهيا الظواهرى. Advertisements والجهاز الفنى بقيادة أحمد فتحى المدير الفني لقطاع الإنسات، وخالد عبدالله مدرب، و جيلان فضل محلل تقنى، ودكتور بلال وتوت مخطط أحمال، دكتورة ايه علي علاج طبيعي، وامام شنن اداري الفريق، محمد سلامه فني ملاعب. وحضر المباراة الختامية وحفل التتويج لمؤازرة الفريق محمد الشرقاوى والمهندس حسين ابو السعود عضوى مجلس إدارة النادى وأشرف الفار نائب المدير التنفيذى للنشاط الرياضى.

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