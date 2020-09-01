شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد الزمالك .. لماذا يجدد كارتيرون الثقة فى أحمد عيد بموقعة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد بيراميدز



قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، الاستعانة بالصاعد أحمد عيد، الظهير الأيمن الصاعد للزمالك، فى قيادة الجبهة اليمنى للأبيض أمام بيراميدز، فى المباراة التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء بعد غد، الخميس ، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بيراميدز ضد الزمالك



وتأكد عدم قدرة حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، على اللحاق بمواجهة الفريق الأبيض مع الفريق بيراميدز بعد غيابه عن لقاء إنبي الماضي أيضا حيث تعرض اللاعب لإصابة فى العضلة الأمامية فى اللقاء قبل الماضى أمام المقاولون العرب، ما أدى إلى استبداله فى أول عشر دقائق من اللقاء، حيث دفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بالمدافع محمد عبد الغنى بدلا منه وسيجرى حازم إمام أشعة خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد مدة غيابه بعد تأكد بشكل رسمى عدم إمكانية لحاقه بلقاء الفريق الأبيض مع بيراميدز وبذلك سيعتمد كارتيرون على عيد لتعويض غياب حازم إمام.





بيراميدز ضد الزمالك



ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

بيراميدز والزمالك



ولعل من أهم الاباب التى ستجبر كارتييرون على الدفع بأحمد عيد هى

تألق عيد حيث قدم الظهير الأيمن الشاب لنادي الزمالك عيد أداءً مميزاً، خلال مواجهة الفريق الأبيض أمام إنبي بعدما دفع به كارتيرون لتعويض غياب قائد الفريق حازم إمام، الذي عانى من الإصابة.

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ومن المؤكد أن مستوى أحمد عيد سيجبر المدرب الفرنسي للدفع به خلال مباراة بيراميدز ليكون البديل الأول لحازم إمام، حتى خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا، وإعادة محمد عبدالغني ليكون البديل الرئيسي في مركز قلب الدفاع، بعدما شارك كظهير أيمن ضد المقاولون العرب.

بيراميدز والزمالك



من جهته عبر أحمد عيد ظهير فريق الزمالك الصاعد عن سعادته بالفوز على إنبي ، وقال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، عقب اللقاء: "لاعبي الزمالك لعبوا برجولة والزمالك مينفعش يخسر ماتشين ورا بعض، وبنعد الجماهير بالفوز في المباراة المقبلة على بيراميدز".

وتابع لاعب الزمالك السابق أن أهم ما يميز فريق الزمالك أن اللاعبين الكبار يعاملون اللاعبين الصاعدين معاملة مميزة ويحرصون على دعمهم طوال الوقت".