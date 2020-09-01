- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شاهد.. حسين الشحات يبدأ رحلة التأهيل في الأهلي بعد جراحة "الفتاق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بدأ حسين الشحات لاعب الأهلي تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي في مقر النادي بالجزيرة بعد جراحة "الفتاق" التي خضع لها في يونيو الماضي وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي خلال الفترة الماضية ، وقام الشحات بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الدوري.
وخضع الشحات لجلسة علاجية وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية ، وأجرى الشحات مؤخراً مسحة للكشف عن كورونا وجاءت نتيجتها سلبية ليحصل على الضوء الأخضر بالبدء في البرنامج التأهيلي من جراحة "الفتاق".
حسين الشحات
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حسين الشحات يبدأ رحلة التأهيل في الأهلي بعد جراحة "الفتاق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.