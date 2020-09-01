شكرا لقرائتكم شاهد.. حسين الشحات يبدأ رحلة التأهيل في الأهلي بعد جراحة "الفتاق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ حسين الشحات لاعب الأهلي تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي في مقر النادي بالجزيرة بعد جراحة "الفتاق" التي خضع لها في يونيو الماضي وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي خلال الفترة الماضية ، وقام الشحات بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الدوري.

وخضع الشحات لجلسة علاجية وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية ، وأجرى الشحات مؤخراً مسحة للكشف عن كورونا وجاءت نتيجتها سلبية ليحصل على الضوء الأخضر بالبدء في البرنامج التأهيلي من جراحة "الفتاق".