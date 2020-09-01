شكرا لقرائتكم ميسي يغيب مجدداً.. وبرشلونة يهدده بـ"العقوبة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم الثلاثاء عن تدريبات فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وذلك أيام من إبداء رغبته في الرحيل عن الفريق.

وذكر النادي عبر موقعه على الإنترنت، أن رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق قاد مران الفريق يوم الثلاثاء بمشاركة نفس الــ19 لاعبا الذين شاركوا في المران الأول تحت قيادته الاثنين، استعدادا للموسم الجديد، ولم يكن ميسي ضمنهم.

وكان ميسي قد تغيب عن فحوص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي أجريت لجميع عناصر الفريق قبل بدء التدريبات الاستعدادية للموسم، فيما ذكرت العديد من التقارير الإعلامية أن الأسطورة الأرجنتيني بات معرضا لعقوبات من قبل ناديه، بعد أن تغيب للمرة الثالثة دون عذر وهو ما يشكل انتهاكا لبنود عقده، إذ يحق لبرشلونة خصم 25% من راتبه الشهري طبقاً لقانون العمل الإسباني.

وغاب عن مران برشلونة أيضا اللاعبون الدوليون الذين يتأهبون للمشاركة مع منتخبات بلادهم في المباريات الدولية المقررة خلال الأيام المقبلة.