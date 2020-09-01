مؤمن زكريا يثير الخلاف بين مجدي عبدالغني وميدو

تسبب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤمن زكريا، في خلاف حاد بين الكابتن مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وأحمد حسام ميدو نجم المنتخب والزمالك السابق.

وشن عبدالغني هجوماً على ميدو، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قال فيها: "‏اللاعب السابق أحمد حسام ميدو. بعد خالص التحية طالعتنا كالعادة مثيرًا للجدل ولكن دون تحري الدقة والتي هي في الأساس ألف باء إعلام باتهامات غير صحيحة بنسبة 100% عن تقاعس جمعية اللاعبين المحترفين في التعامل مع أزمة اللاعب المحترف"شفاه الله وعافاه"مؤمن زكريا نجم الأهلي والمنتخب المصري الصحية".

وأضاف عبدالغني: "‏ونود الإشارة بالتالي أولا : جمعية اللاعبين لم تتوقف عن تقديم الدعم " المعنوي " لمؤمن زكريا وهو أهم ما يحتاج له اللاعب منذ الإعلان عن أزمته الصحية وتابعت باهتمام كافة التحركات من جانب إدارة النادي الأهلي ووزارة الشباب والرياضة ومعالي المستشار تركي أل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي لدعم اللاعب مالياً والإشراف على علاجه وتطوراته في المرحلة المقبلة وخلال الأشهر الأخيرة."

وتابع في سلسلة تغريدات: "ثانيا : جمعية اللاعبين تنتظر فقط أن يحسم الموقف العلاجي للاعب لو تم الاشارة إلى عملية جراحية مثلا أو إجراء خطوة أخرى للتواجد ماليا وتقديم ما يحتاج له اللاعب فورا ، وهو أمر غير واضح المعالم ولم يعلن عنه سواء من جانب اللاعب أو النادي الأهلي وبالتالي لا يخرج دعما ماليا للاعب بشكل صريح ."

وأضاف: "ثالثا : عدم متابعة نشاط الجمعية أمر واضح وخيم على تصريحات أحمد حسام ميدو ، فهو لا يعلم أن الجمعية كانت أول جهة تحركت لدعم الأندية كافة في دوريات القسم الثاني والثالث والرابع ماليا تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة وساهمت في حل الكثير من المشكلات وممارسة دورها المجتمعي عندما توقف النشاط بسبب فيروس كورونا بخلاف المساهمة ماليا في اجراء لاعبين لعمليات جراحية كبيرة بمجرد حسم الأمر طبيا لأي لاعب مصاب ."

واختتم عبدالغني تغريداته بالقول: "وهذه نبذة قليلة ولكنها كافية للرد على مجموعة من الأقاويل غير الصحيحة التي ترددت من جانب أحمد حسام ميدو والذي نتمني له التوفيق في مشواره الإعلامي ."

Advertisements

يشار إلى أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وافق على طلب النادي الأهلي الخاص بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا في ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

كما وجه صبحي المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة في علاج اللاعب.

يشار إلى أن مؤمن زكريا يعاني من مرض "التصلب الجانبي الضموري في العضلات"، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

وينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم سيطرته على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الانسان وجميع حواسه حتى النطق.

وتكفل النادي بعلاج مؤمن زكريا منذ اللحظة الأولى، وتعهد بسداد مستحقاته المالية كاملةً، وهو ما أكده بيان رسمي خرج من القلعة الحمراء في هذا الصدد ردًا على ادعاءات بتخلي النادي عنه.

وجاء في البيان: "مجلس الإدارة قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج، كما قرر أيضًا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه".