الأمور ستحسم غداً.. اجتماع مرتقب لوالد ميسي مع إدارة برشلونة.. وجوارديولا يصدم الأرجنتيني بشأن انتقاله إلى السيتي

أصبحت صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة الإسباني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي أكثر تعقيداً، لدرجة أن المدير الفني للفريق السماوي بيب جوارديولا نصح قائد الفريق الكتالوني بالبقاء في الكامب نو في الموسم المقبل.

وكان ميسي قد أرسل فاكس إلى إدارة برشلونة طالب فيه تفعيل بند الرحيل المجاني في عقده الذي انتهى في 10 من شهر يونيو الماضي، بحجة ان الموسم تأخر كثيراً بسبب جائحة فيروس كورونا ولم يكن لديه الوقت للرحيل قبل ذلك.

وترفض إدارة برشلونة بشكل قاطع مطالب ليونيل ميسي، وهي مستعدة للذهاب ضده إلى المحكمة في حال أصر على الرحيل وانتقل إلى نادٍ آخر بشكل مجاني.

كما لا تريد إدارة البارسا السماح لميسي بالرحيل مقابل مبلغ مالي، مؤكدة أن رحيله سيكون في حالة واحدة فقط وهي "دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده التي تبلغ 700 مليون يورو".

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، نقلاً عن مصادر بريطانية، بأن السيتي لا يرى نفسه قادراً على التوقيع مع ليونيل ميسي إلا في حال واحدة فقط، وهي التعاقد معه بشكل مجاني.

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وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أنه حتى لو وافق برشلونة على التفاوض بشأن رحيل ميسي، مانشستر سيتي لن يكون قادراً على تحمل تكاليف الصفقة، فمن جهة سيدفع مبلغاً مالياً للنادي الكاتالوني، ومن جهة أخرى سيمنح النجم الأرجنتيني راتباً خيالياً، وهذا أمر غير قابل للتطبيق خصوصاً أن النادي عانى من مشاكل مع قوانين اللعب المالي النظيف مؤخراً.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر سيتي كان متحمساً في البداية للتوقيع مع ميسي، لكن بعد التدقيق في حسابات الصفقة، اتضح أن الصفقة غير ممكنة عملياً إلا في حال توصل اللاعب لاتفاق مع برشلونة للرحيل بشكل مجاني.

وفي السياق ذاته، أكد "راديو كاتالونيا" أن بيب جوارديولا تحدث مع ميسي أثناء تواجده في مدينة برشلونة قبل العودة إلى مانشستر، وأخبره أن الحل الوحيد أمامه هو الاستمرار في ملعب الكامب نو لأن "السيتزنز" غير قادر على دفع أي مبلغ مالي مقابل الحصول على خدماته.

يشار إلى أن قائد برشلونة غاب عن أول حصتين من تدريبات الموسم الجديد لفريقه، بقيادة المدرب الجديد الهولندي رونالدو كومان، إلى جانب أنه لم يحضر فحوصات فيروس كورونا.

وتقول الصحيفة إن إدارة مانشستر سيتي تنتظر ما سيؤول إليه اجتماع حاسم لوالد ليونيل ميسي، ومدير أعماله، خورخي، مع إدارة برشلونة غداً، الأربعاء، لإيجاد حل للأزمة الراهنة، لافتة إلى أن النادي الانجليزي سيظل متمسكاً بإمكانية ضم ميسي كلاعب حر، وسيضمن له كل الامتيازات التي تم الاتفاق عليها مبدئياً، في ما يتعلق بالراتب السنوي والمكافآت والتي تزيد مجتمعة على 100 مليون يورو في السنة.