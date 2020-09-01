شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب عبد الله السعيد وأحمد الشناوى عن بيراميدز أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب عبد الله السعيد قائد بيراميدز، وأحمد الشناوى حارس المرمى، عن صفوف فريقهم خلال مواجهة الزمالك المقرر لها الخميس المقبل، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بسبب الإصابة ، حيث تجددت إصابة عبد الله السعيد فى العضلة الخلفية بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران أمس الاثنين، حيث غاب صانع الألعاب الدولى عن آخر مباراتين لبيراميدز وبالتحديد مواجهتى الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/0، كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1 عقب إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدورى العام.

وكشف مصدر مطلع، أن تجدد إصابة السعيد جاءت بعد أن طالبه المدير الفنى للفريق الكرواتى أنتى تشاتشيتش القيام ببعض التدريبات المنفردة فى صالة الجيم لرفع معدل لياقته البدنية، إلا أن الحمل الزائد أدى لتجدد الإصابة وغياب اللاعب عن مواجهة الفارس الأبيض.

فى الوقت ذاته تعرض أحمد الشناوى حارس المرمى لإصابة قوي خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية مساء أمس الاثنين، ويغيب اللاعب على إثرها عن مواجهة الزمالك.

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