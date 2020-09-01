شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في تلفزيون الخليج 365:26 مليونا تصعب مأمورية الأهلي في منع انتقال فتحي لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه لتلفزيون اليوم السابع وجود رغبة متبادلة من الأهلي وأحمد فتحي كشفتها الأيام الماضية حول الرغبة في استمرار اللاعب مع الفريق الأحمر وتراجعه عن الانتقال لبيراميدز رغم توقيع فتحي لبيراميدز رسميا لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل.

تابع شبانه في برنامج مع شبانه علي تلفزيون الخليج 365 أن مصدر داخل الأهلي كشف حقيقة أنباء استمرار فتحي، مؤكدا أنه يوجد رغبة من الطرفيين بالفعل في استمرار العلاقة وتجديد اللاعب لتعاقده مع الأهلي، إلا أن هناك عددا من الأمور تحول دون ذلك حتي هذه اللحظة.

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تابع شبانه لتلفزيون الخليج 365 ان الأهلي عرض علي فتحي الحصول علي 11 مليون جنيه سنويا فيما طلب اللاعب الحصول علي 16 مليون في الموسم الواحد بجانب اصرار الأهلي على تجديد فتحي لمدة موسمين بينما يصر اللاعب علي التوقيع لمدة 3 مواسم كما حدث في بيراميدز.

واشترط فتحي الحصول علي نفس الامتيازات التي سيحصل عليها في بيراميدز للبقاء في الأهلي وهي رفع عقده السنوي من 11 الى 16 مليون وزيادة مدة التعاقد موسم اضافي مما يعني ان الخلاف بين الأهلي وفتحي تصل قيمته ل26 مليون جنيه وهو المبلغ الذي ترفض ادارة الأهلي تحمله حتى الآن.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى