أحمد سامى بعد تعيينه مدرباً لطنطا : تضافر الجهود أهم خطوات النجاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد سامى المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا، عن سعادته بثقة مجلس إدارة الفريق الطنطاوي برئاسة المحاسب فايز عريبى، مشيراً إلى أنه يسعى خلال الفترة القادمة في تصحيح المسار وتخطي الأزمة، وحصد النقاط من أجل البقاء في الدوري المصرى الممتاز ، وأضاف سامي ، أتمنى من جميع جماهير نادي طنطا مساندة الفريق ودعمه خلال الفترة القادمة لنتخطى هذه الأزمة ونعود من جديد للطريق الصحيح والبقاء في الدوري المصري الممتاز. وأعلن مجلس إدارة النادي برئاسة فايز عريبي عن تعيين أحمد سامى المدير الفنى السابق لفريق طلائع الجيش مديرا فنيا للفريق خلفا لمحمد صلاح، والذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي بعد سوء النتائج..وكان المدير الفني الجديد قد عقد جلسة مع رئيس النادي وبحضور أعضاء مجلس الإدارة تم الاتفاق فيها على كافة الأمور الخاصة بالجهاز الفني ، وجاء تشكيل الجهاز الفني المعاون كالاتي : أحمد حمودة مدرب عام وليد المحروقي مدربا علاء عكاشه مدير كره وليد ابراهيم مدرب حراس اسامه ليله مساعد مدرب حراس Advertisements دكتور صفي ابراهيم مخطط أحمال دكتور مجدي وكوك رئيس جهاز طبي جمال بشير مدير اداري خالد عبد السلام اداري احمد محسن اداري محمد العناني شئون لاعبين احمد موسي ، اكرم صبحي علاج طبيعي وتاهيل

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