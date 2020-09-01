شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يواصل الغياب عن المقاولون أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، وفاروقا نور الدين مدافع الفريق، الغياب عن ذئاب الجبل فى مباراة المصرى المرتقبة والتى تقام مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث فضل الجهاز الفنى للمقاولون استبعادهما بسبب عدم الجاهزية ، ويخضع طاهر محمد طاهر لجلسات تأهيلية منذ عودة النشاط الرياضة، بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الأمامية خلال إحدى المباريات الودية قبل استئناف اللقاءات الرسمية عقب توقف كورونا.

فى سياق آخر، كشف المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، في تصريحات لـ"تليفزيون الخليج 365"، حقيقة انتقال اللاعب يوسف حسن الذي يطلق عليه "خليفة" محمد صلاح، إلى النادى الأهلي بحسب الشائعات التي انتشرت مؤخرا ، ونفى محمد عادل ، قيام اللاعب بالتوقيع لللأهلي، لافتا إلى أن الأحمر طوال تاريخه لم يقم بخطف أي لاعب من المقاولين وأن المفاوضات الشرعية تكون دائما هي الطريقة المثالية في انتقال أي لاعب بين الأهلي والمقاولين.

وقال عادل : "مسؤولو الأهلي اتصلوا بي هاتفيا وطلبوا التعاقد مع اللاعب، لكنني رفضت لأنه غير معروض للبيع حاليا، وأشكر إدارة الأهلي على موقفها بعكس أندية أخرى قامت بالاتصال باللاعب مباشرة دون علمنا، فاللاعب عقده ممتد لمدة 4 سنوات مع المقاولين العرب".

وأوضح المشرف العام على الكرة بالمقاولين العرب، أن الفريق لديه إصرار شديد على الاستمرار داخل المربع الذهبي وتحديدا مركز متقدم يساعدنا في خوض منافسات إحدى البطولات الإفريقية بعد غياب طويل ، وأشاد محمد عادل بقدرات المدرب عماد النحاس المدير الفني للفريق، الذي يواصل نجاحاته مع الفريق ويسير بخطى ثابتة، ونجح في إدارة مجموعة لاعبين مميزين ينفذون تعليماته بامتياز.