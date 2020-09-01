شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعلن قائمة مباراة أسوان ..واستبعاد عمار حمدى وباولو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة أسوان والمقرر لها الثالثة والنصف من عصر غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية، حيث خاض الفريق تدريبه على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم أعلن عبد الحميد بسيونى قائمة فريقه التى ستدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة، وضمت القائمة كل من محمد بسام وكريم طارق وعلي الفيل ومحمد شعبان وخالد سطوحي ومحمد شعبان ومحمد ناصف ومهند لاشين وأحمد سمير وعمرو جمال وأحمد داوودا وعمرو السيسي ومحمد شحاته وأحمد كابوريا وأبو المجد بوشا وناصر منسي وعبد الرحمن زولا وكيفين موهيري وأبو بكر ديارا وفرانك ستيفن ومحمود عاطف" فيما تم استبعاد احمد سامي وعمار حمدى وحسام باولو للأصابة وعاصم صلاح ومحمود سامي وكريم ممدوح وأحمد هاني ومصطفى محمود ومحمد جمال بيبو واسلام سري وأحمد علاء ومحمد اشرف روقة ومحمد سمير سعد لوجهة نظر فنية.

ومن جانبه، عقد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع اجتماعاً مع لاعبيه لتحفيزهم قبل مواجهة أسوان التى يستعيد فيها الطلائع جهود لاعبيه عمار حمدى وحسام باولو بعد غيابهم عن المباراة الأخيرة بسبب الإصابة ، وطالب بسيونى لاعبيه باستمرار الانتصارات خاصة أمام تماسيح النيل لضمان الابتعاد عن مراكز الخطر فى جدول الدورى حتى يلعب الفريق مبارياته المقبلة بأمان وبعيداً عن الضغوط.

ويحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً، ونجح طلائع الجيش فى تحقيق فوز ثمين على نظيره الإنتاج الحربى بهدف دون رد سجله كريم طارق فى اللقاء الذى أقيم على استاد الأهلى ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز

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وفى وقت سابق، أكد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش أن ناديه لايستطيع التفريط فى حارسه المتألق محمد بسام، مؤكداً رغبة ناديه فى استعادة وضعه الطبيعى بجدول الدورى، وقال المهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الحمد لله نسير بخطى جيدة ، وأتمنى نحسم مصير بقاؤنا فى المسابقة مبكراً لانى أثق أن أداء كل اللاعبين بعيداً عن الضغوط سيكون مختلف تماماً ونفكر فى الاعداد للموسم الجديد من قبل استكمال المسابقة، نسير فى الطلائع وفق أسس وضوابط عسكرية".