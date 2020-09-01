شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُقرر تصعيد حارس من الناشئين والسولية يتدرب في الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتصعيد الحارس حمزة حسين، من قطاع الناشئين للمشاركة في مران الفريق الجماعي الذي اقيم مساء اليوم على ملعب التتش ، وشارك حمزة حسين في المران تحت قيادة يانكون ميشيل مدرب الحراس والتي اشتملت على التصويب من زوايا مختلفة في الملعب والتركيز على العرضيات. وخاض رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة حسين، تدريبات قوية استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

فيما أدى عمرو السولية لاعب الفريق جلستي علاج طبيعي وجيم، ضمن البرنامج الذي يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي ، وتعرض السولية لإصابة في العضلة الأمامية، أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي للفريق، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

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من ناحية أخرى ، أعلن مسئولو الأهلى تمسكهم باستمرار النجم النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الفريق في الموسم الجديد، رغم تلقى اللاعب العديد من الإغراءات الخليجية من ناحية وتراجع مستوى اللاعب مؤخراً من ناحية أخرى، وقلل مسئولو الأهلى من مسألة تراجع مستوى اللاعب، مؤكدين أن لاعب الكرة يمر دائماً بمراحل ارتفاع وانخفاض فى المستوى، لكن هناك قناعة كبيرة بإمكانيات أجايى الذى ويعد واحد من أهم وأفضل عناصر الفريق التى يعول الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر عليها الكثير، خاصة أنه يقدم مستويات رائعة مع الفريق الأحمر منذ انضمامه اليه موسم 2016 من الصفاقسي التونسي، كما قام اللاعب بتمديد عقده مع الأهلي مؤخراً.

كما دخلت أحد الأندية الصينية سباق ضم جونيور أجايى، وخاطبت إحدى شركات التسويق في وقت سابق اللاعب لمعرفة رأيه في مسألة الرحيل لأحد الدوريات الأوربية، في ظل وجود اهتمام من عدده أندية للحصول على خدماته أبرزها من الدوري التركي والروسي.