شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبدأ استعدادات الأهلي لمباراة دجلة بمحاضرة 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي اقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الجمعة المقبل في منافسات بطولة الدوري الممتاز ، وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين خلال محاضرة الـ15 دقيقة عن مواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، وشرح البرنامج التدريبي بشكل نظري ، واستأنف الأهلي مرانه عصر اليوم بعد الراحة لمدة يومين والتي منحها الجهاز الفني للفريق عقب مباراة المصري الأخيرة التي فاز فيها الفريق بثنائية نظيفة.

من ناحية أخرى ، تلقى النيجيري جونيور أجاي مهاجم الأهلي عرضاً من أحد شركات التسويق للانتقال للدوري التركي في الموسم الجديد، وأكد مسئولو الشركة أنهم بصدد أرسال عرض رسمي للأهلي خلال الساعات القادمة لشراء النجم النيجيري حال وجود نيه من الأهلي بالتفريط في خدماته.

وأعلن مسئولو الأهلي تمسكهم باستمرار النجم النيجيري رغم تلقى اللاعب العديد من الاغراءات الخليجية من ناحية وتراجع مستوى اللاعب مؤخراً من ناحية أخرى، وقلل مسئولو الأهلي من مسألة تراجع مستوى اللاعب مؤكدين أن لاعب الكرة يمر دائماً بمراحل ارتفاع وانخفاض في المستوى، ولكن هناك قناعة كبيرة بإمكانيات أجاي الذي ويعد واحد من أهم وأفضل عناصر الفريق التي يعول الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر عليها الكثير، خاصة وأنه يقدم مستويات رائعة مع الفريق الأحمر منذ انضمامه اليه موسم 2016 من الصفاقسي التونسي، كما قام اللاعب بتمديد عقده مع الأهلي مؤخراً.