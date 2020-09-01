شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة استعراض بين صالح وقفشة والحاوى فى مران الأهلى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ثلاثى صناع لعب فريق الأهلى، محمد مجدى قفشة ووليد سليمان وصالح جمعة، وصلة استعراض مهارات على هامش مران الفريق الأحمر المقام حالياً على ملعب التتش، فى إطار استعدادت القلعة الحمراء للمباراة المقبلة أمام وادى دجلة، والتى تقام يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 24 من عمر المسابقة المحلية.

فى سياق متصل، يُجهز السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي محمود وحيد ظهير أيسر الفريق تمهيداً للمشاركة بشكل أساسى فى مواجهة دجلة، وذلك لتعويض غياب التونسى على معلول والذى حصل على الإنذار الثالث خلال مباراة المصرى الماضية، وينوى رينيه فايلر الاعتماد على محمود وحيد فى مباراة دجلة، لاسيما أن اللاعب شارك بديلاً فى أكثر من مباراة مؤخراً وظهر بشكل جيد.

Advertisements

وأعلن مسئولو النادى الأهلى تمسكهم باستمرار النجم النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الفريق في الموسم الجديد، رغم تلقى اللاعب العديد من الإغراءات الخليجية من ناحية وتراجع مستوى اللاعب مؤخراً من ناحية أخرى، وقلل مسئولو الأهلى من مسألة تراجع مستوى اللاعب، مؤكدين أن لاعب الكرة يمر دائماً بمراحل ارتفاع وانخفاض فى المستوى، لكن هناك قناعة كبيرة بإمكانيات أجايى الذى ويعد واحد من أهم وأفضل عناصر الفريق التى يعول الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر عليها الكثير، خاصة أنه يقدم مستويات رائعة مع الفريق الأحمر منذ انضمامه اليه موسم 2016 من الصفاقسي التونسي، كما قام اللاعب بتمديد عقده مع الأهلي مؤخراً.

كما دخلت أحد الأندية الصينية سباق ضم جونيور أجايى، وخاطبت إحدى شركات التسويق في وقت سابق اللاعب لمعرفة رأيه في مسألة الرحيل لأحد الدوريات الأوربية، في ظل وجود اهتمام من عدده أندية للحصول على خدماته أبرزها من الدوري التركي والروسي.

وعاد الأهلى لاستئناف تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على أجازة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين، في الوقت الذي يبدأ الفريق الأحمر استعداداته لمباراة وادي دجلة المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل.