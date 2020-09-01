شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختبر عبدالله السعيد والشناوى لتحديد موقفهما من مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع عبد الله السعيد قائد وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، وأحمد الشناوى حارس المرمى، لإختبار طبى قبل التدريبات الجماعية التى ستنطلق بعد قليل، على ملعب الدفاع الجوى، من أجل التأكد من جاهزيتهم أو عدم جاهزيتهم للمشاركة فى مباراة الزمالك المقرر لها الخميس المقبل، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويأتى الاختبار الطبى للثنائى، بعد أن تعرض أحمد الشناوى لإصابة قوية فى مران الفريق الأخير على مستوى العضلة الضامة ليجرى اللاعب اشعة اليوم لتحديد موقفه وإن كان الاتجاه الاقرب هو استبعاده من اللقاء.

وكانت إصابة عبد الله السعيد نجم هجوم الفريق قد تجددت فى العضلة الخلفية بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران أمس الاثنين، حيث غاب صانع الألعاب الدولى عن آخر مباراتين لبيراميدز وبالتحديد مواجهتى الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/0، كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1 عقب إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدورى العام.

ورفع عبد الله السعيد رصيده إلى 107 أهداف فى مسيرته بالدورى المصرى الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذي سجل 106 أهداف مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.

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