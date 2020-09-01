منتخب الكرة الشاطئية يستعد لكأس القارات بمعسكر في الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل منتخب مصر للكرة الشاطئية معسكرا مغلقا بالإسكندرية، استعدادا لكأس العالم للقارات بدبي وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية، وينطلق المعسكر بعد غد الخميس 3 سبتمبر ويستمر حتي الاربعاء 9 سبتمبر، ويتخلله ثلاث مباريات ودية أيام7 و 8 و9 سبتمبر أمام فرق منتخب الإسكندرية وشركة النحاس وشركة الترسانة البحرية.
وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية كلا من محمد فوزي و عبدالعزيز صباح و محمود ماهر وأحمد سليمان لحراسة المرمي، ومصطفي سمير ومصطفي أحمد و مصطفي علي و أحمد الشحات و حسان محمد و محمد عبد النبي و هيثم عاطف و عبدالرحمن حسن و كريم سيد و الحسيني طه و أحمد بالي و علاء اوكا و إسلام أحمد من القوام الأساسي. و حرص مصطفي لطفي المدير الفني للمنتخب علي ضم عناصر الجديدة أمثال علاء الدين محمود و محمد السيد و أحمد ياسر وعلي حسين و اسلام هشام و إسلام عزت و احمد يحيي و محمد بدر و عمرو خيري.
ويتكون جهاز منتخب للكرة الشاطئية من عبد الواحد السيد مديرا للمنتخب، ومصطفي لطفي المدير الفني وعمر حلمي مدرب و أحمد أبو سريع مدرب وياسر بعد الخالق مدربا لحراس المرمي ودكتور محمود رفاعي طبيبا و عباس حسانين مدلكا وشريف نعيم مسؤل مهمات .
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