مران الأهلي.. الشحات يبدأ التأهيل بالجري حول الملعب.. وعلاج طبيعي لـ"السولية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، جلسة مع طبيب الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للتعرف على آخر مستجدات حالة اللاعبين المصابين، الذين يقومون بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وبدأ حسين الشحات، تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي في مقر النادي بالجزيرة، بعد جراحة الفتاق، التي خضع لها في يونيو الماضي، وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي خلال الفترة الماضية.

وقام الشحات بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الدوري.

وخضع الشحات لجلسة علاجية، وقام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعي.

وركز الجهاز الفني للفريق على تدريبات الكرة، وأجرى تقسيمة دون حراس، ثم تقسيمة بمشاركة حارسين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

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وأدى عمرو السولية، جلستي علاج طبيعي و"جيم"، ضمن البرنامج الذي يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وتعرض السولية لإصابة في العضلة الأمامية، أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي للفريق، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تصعيد الحارس حمزة حسين، من قطاع الناشئين، للمشاركة في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وشارك حمزة حسين في المران، تحت قيادة يانكون ميشيل مدرب الحراس، الذي اشتمل على التصويب من زوايا مختلفة في الملعب والتركيز على العرضيات.

وخاض رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة حسين، تدريبات قوية، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.