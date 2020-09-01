خاص.. كيف يحل كارتيرون أزمة الزمالك أمام بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

يواجه الزمالك أزمة فنية في مواجهة يوم الخميس الماضي عندما يحل ضيفا على بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع الـ24 على ملعب استاد الدفاع الجوي، في ظل الغيابات التي تضرب أعمدته الأساسية بالفريق.

وعلم الخليج 365 أن الظهير الأيمن حازم إمام، قائد الزمالك، ومحمد حسن لاعب وسط الفريق، لا تزال فرصتهما ضعيفة للحاق بمواجهة بيراميدز، في ظل الإصابة التي يعاني منها الثنائي.

واستمر كل من حازم إمام ومحمد حسن في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما، ويخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم بسبب الإصابة.

ويعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الأمامية، فيما يعاني محمد حسن من شد في العضلة الخلفية، ويحاول الجهاز الطبي تجهيز الثنائي بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة للفريق بعد مواجهة بيراميدز.

ويبدو أن أحمد عيد سيكون الأقرب للمشاركة في الجبهة اليمنى لتعويض غياب حازم إمام، حيث اعتمد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على الظهير الناشئ في المباراة الأخيرة أمام إنبي بالجولة الماضية، وفقا لما علمه الخليج 365 من مصادر مطلعة بالزمالك.

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ويفضل كارتيرون الاعتماد على أحمد عيد بدلا من محمد عبدالغني قلب الدفاع في مركز الظهير الأيمن، بعد ظهور اللاعب بمستوى جيد في مباراة إنبي يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز صعب للفريق الأبيض (1-0) على ملعب استاد القاهرة الدولي.

كما سيضطر كارتيرون للاعتماد على أحمد سيد زيزو جناح الفريق في مركز لاعب الوسط المدافع ليجاور التونسي فرجاني ساسي في منتصف الملعب، في ظل غياب طارق حامد، بعد حصوله على بطاقة صفراء أمام إنبي، وهي البطاقة الثالثة ليغيب عن المباراة المقبلة.

وفي ظل تواجد أحمد زيزو في وسط الملعب، سيبحث كارتيرون عن تعويضه، ويبدو أن المغربي محمد أوناجم سيكون الأقرب لشغل مركز الجناح الأيمن في الخط الهجومي، ليجاور مواطنه المغربي الآخر أشرف بنشرقي، جناح أيسر الزمالك، ويوسف أوباما صانع الألعاب.

وبالتالي سيتكون تشكيل الزمالك من: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وعبدالله جمعة، فرجاني ساسي وأحمد سيد "زيزو" في وسط الملعب، محمد أوناجم ويوسف أوباما وأشرف بنشرقي في وسط الهجوم، ومصطفى محمد كرأس حربة.

يُذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في الدوري وفي جعبته 45 نقطة يحتل بهم المركز الثالث خلف بيراميدز صاحب نفس الرصيد والمتفوق بفارق الأهداف، مع العلم أنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفريق الأبيض في نهاية الموسم، كعقوبة على خلفية انسحابه من مواجهة الأهلي بشهر فبراير الماضي.