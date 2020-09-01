اجتماع الحسم.. والد ميسي يسافر إلى برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني، سافر إلى المدينة الكتالونية من أجل الاجتماع مع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس البارسا، لحسم رحيل نجله من صفوف الفريق هذا الصيف.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية مثل "موندو ديبورتيفو" و"سبورت" مع صحيفة "TyC Sports" الأرجنتينية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الهدف من زيارة والد ميسي سيصل إلى برشلونة صباح غد الأربعاء لعقد جلسة مع بارتوميو الرجل الأول لبرشلونة.

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وقالت إن خورخي ميسي -وكيل اللاعب- في طريقه بالفعل إلى برشلونة، بعد إقلاعه من مدينة روزاريو في الأرجنتين بطائرة خاصة من مطار فيشرتون في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت إسبانيا، وسيهبط في مطار إلبرات بالساعة 6:15 صباح الأربعاء.

وأضافت أن الهدف من زيارة والد ميسي إلى برشلونة سيكون لحسم رحيل النجم الأرجنتيني عن صفوف الفريق، بعدما أرسل اللاعب فاكسًا رسميًا إلى النادي يوم الثلاثاء الماضي لطلب تفعيل البند الذي يعطيه حق الرحيل عن البارسا من جانب واحد بنهاية كل موسم.

ومن المنتظر أن تشهد أزمة ميسي وبرشلونة التي اشتعلت مؤخرا فصلا هاما لحسم مستقبل صاحب الـ33 عاما الذي يرغب في مغادرة البارسا، في الوقت الذي تؤكد فيه إدارة برشلونة أن الطريقة الوحيدة لرحيله هي تسديد شرطه الجزائي (700 مليون يورو).