تقرير.. هل تتسبب مواعيد دوري أبطال أفريقيا في أزمة لمصر قبل الأولمبياد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباريات الموسم المقبل من دوري أبطال أفريقيا، والتي أظهرت تضاربًا كبيرًا مع موعد دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

دورة الألعاب الأولمبية ستنطلق في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021 بعدما تقرر تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم.

ووفقًا لما أعلنه كاف، فإن نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخته المقبلة سيكون 17 يوليو 2021، أي قبل موعد انطلاق الأولمبياد بستة أيام فقط.

أولمبياد طوكيو تأهلت لها منتخبات مصر، جنوب أفريقيا وكوت ديفوار، وهو ما قد يؤدي لتضارب كبير في معسكرات المنتخبات الثلاث في حالة تأهل أندية من هذه الدول للمباراة النهائية.

أندية مصر وجنوب أفريقيا دائمًا ما تكون مرشحة للتواجد في الأدوار الختامية للبطولات الأفريقية، في الوقت الذي من المفترض أن تنطلق معسكرات المنتخبات قبل البطولة بـ15 يوم على الأقل، بحسب لوائح فيفا.

قرار كاف بإقامة نهائي الأبطال يوم 17 يوليو قد يؤدي بدوره لتعديل ما أعلنه اتحاد الكرة المصري بضرورة إنهاء الموسم المقبل من الدوري مع نهاية شهر يوليو.

القرار فتح المجال أمام الاتحادات المحلية لاستمرار منافساتها المحلية لما بعد بداية شهر يوليو، وغض النظر عن موعد الأولمبياد وضرورة الحفاظ على موعد بداية معسكراتها.

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وبحسب ما أعلنه كاف، فإن مواعيد دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل ستكون كالتالي:

‏الدور التمهيدي

من 20 إلى 22 نوفمبر للذهاب، من 27 إلى 29 نوفمبر للعودة.

‏دور الـ32

من 11 إلى 13 ديسمبر للذهاب، من 18 إلى 20 ديسمبر للعودة.

‏دور المجموعات

‏الجولة 1: 12-13 فبراير

الجولة 2: 22-24 فبراير

‏الجولة 3: 5-6 مارس

‏الجولة 4: 16-17 مارس

‏الجولة 5 : 2-4 أبريل

الجولة 6 : 10-12 أبريل

‏دور الثمانية "القرعة يوم 30 أبريل"

‏من 14 إلى 16 مايو للذهاب، ‏من 21 إلى 23 مايو للعودة.

‏قبل النهائي

من 18 إلى 20 يونيو للذهاب، من 25 إلى 27 يونيو للعودة.

‏النهائي

17 يوليو