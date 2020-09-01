مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل مكالمة الخطيب مع حسين السيد لتحديد مصيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر مقرب من حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي عن تفاصيل المكالمة التي جمعت اللاعب في الأيام الماضية مع محمود الخطيب رئيس النادي للحديث عن مستقبله مع الفريق وهل سيستمر في الموسم الكروي المقبل أم سيغادر مرة أخري.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي :" في البداية طلب حسين السيد الحديث مع الخطيب عبر رسالة أرسلها إلى هاتف رئيس النادي والذي لم يتأخر في التواصل مع اللاعب بعدها بدقائق وأكد له أن الأهلي لن يقف أمام مستقبله وسيساعده علي اختيار الحل الأنسب له ".

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وأضاف المصدر:"رحب محمود الخطيب بكل الحلول التي ترضي حسين السيد في الفترة المقبلة، مشدداً على أن اللاعب يستحق فرصة المشاركة بشكل حقيقي فيما هو قادم".

وفي وقت سابق كشف مصدر ليلا كورة عن أن حسين السيد لا يريد الخروج معاراً من جديد مع بداية الموسم القادم وسيطلب إما الاستمرار مع الأهلي أو الرحيل نهائيا.

وفسخ حسين السيد عقده مع الصفاقسي التونسي في أغسطس الماضي بسبب ظروف الطيران التي حالت دون سفره وانضمامه لتدريبات الفريق، ليصبح من جديد لاعباً في صفوف الأهلي.