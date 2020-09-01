النصر السعودي يعرض 20 مليون دولار على أوزيل في الموسم

ذكرت تقارير صحفية، تفاوض نادي النصر السعودي مع الدولي الألماني ميسوت أوزيل، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "فاناتيك" التركية فأن نادي النصر السعودي تواصل مع أوزيل في الفترة الماضية، من أجل ضمه بعد انتهاء عقده

مع أرسنال.

وأوضح التقرير، أن نادي النصر سينتظر انتهاء عقد أوزيل مع النادي اللندني، المقرر انتهائه الموسم المقبل 2021.

وأشار التقرير إلى، أن النصر العسودي، عرض على صاحب

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الأصول التركية الحصول على 20 مليون دولار في الموسم.

وأضاف أن مسئولي النادي النصر أكدوا لـ أوزيل أنه سيتم منحه بعض الامتيازات الخاصة في حال إتمام التعاقد.

ويغيب أوزيل عن المشاركة مع نادي أرسنال في الموسم الماضي.

وشارك صاحب الـ31 عامًا في 18 مباراة مع أرسنال الموسم الماضي.