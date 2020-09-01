صور.. يد الزمالك يواصل تدريباته

خاض الفريق الاول لكرة اليد بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم علي صالة عبدالرحمن فوزي بمقر النادي. فوزي بمقر النادي. بدأ المران بخوض اللاعبين تدريبات بدنية في الجيمانيزيوم لمدة ساعة ثم أداء تدريبات فنية وخططية لمدة ساعتين. في الجيمانيزيوم لمدة ساعة ثم أداء تدريبات فنية وخططية لمدة ساعتين. يقود الفريق حسين زكي مديرًا فنيًا وحسن يسرى مدربًا.

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