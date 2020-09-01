حسم أزمة ميسي وبرشلونة غدًا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن غدًا الأربعاء سيتم عقد جلسة بين ليونيل ميسي ووالده وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، من أجل إنهاء الأزمة المثارة بين الطرفين.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن غدًا الأربعاء سيكون يوما فاصًلا في أزمة ميسي وبرشلونة بشكل كبير.

ومن المقرر أن يصل ميسي إلى كتالونيا غدًا الأربعاء

قادمًا من الأرجنتين.

وسيطير ميسي من الأرجنتين مساء اليوم الثلاثاء، على أن يصل إلى برشلونة صباح غدا الأربعاء، ليبدأ مرحلة جديدة في أزمته مع برشلونة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بارتوميو سيتمسك بموقفه وهو دفع الشرط الجزائي المقدر بـ700 مليون يورو من أجل

السماح لميسي بالرحيل هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة، أن خورخي ميسي والد ليونيل سيعمل على تقريب وجهات النظر خلال الجلسة، من أجل الوصول إلى حل يرضي الطرفين.

وتغيب ميسي لليوم الثالث على التوالي عن تجمعات لاعبي برشلونة للاستعداد للموسم الجديد التي بدأت يوم الأحد الماضي باختبارات PCR الطبية.

ويرغب ميسي في الرحيل عن برشلونة مجانًا هذا الصيف، معتمدًا على بند فسخ التعاقد الذي يمتلكه في عقده مع الفريق الكتالوني.