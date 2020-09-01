بعد تجدد إصابته.. عبدالله السعيد خارج حسابات بيراميدز أمام الزمالك

تأكد غياب عبد الله السعيد نجم بيراميدز عن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة ٢٤ لبطولة الدوري الممتاز. وتجددت اصابة السعيد العضلية خلال محاولة اللحاق بمباراة الزمالك المرتقبة، بعد ان غاب عن مباراتي بيراميدز الاخيرتين امام كل من الانتاج الحربي وأسوان. واستقر الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة الكرواتي انتي تشاتشيتش علي استبعاد عبد الله السعيد لعدم الجاهزية. ويواصل بيراميدز استعداداته المكثفة لموض المباراة المرتقبة امام الفريق الابيض والمقرر لها بعد غد الخميس.

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