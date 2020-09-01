منتخب الكرة الشاطئية يستعد لكأس القارات بمعسكر في الإسكندرية

يدخل منتخب مصر للكرة الشاطئية معسكرا مغلقا بالإسكندرية، استعدادا لكأس العالم للقارات بدبي وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

وينطلق المعسكر بعد غد الخميس 3 سبتمبر ويستمر حتي الاربعاء 9 سبتمبر، ويتخلله ثلاث مباريات ودية أيام7 و 8 و9 سبتمبر أمام فرق منتخب الإسكندرية وشركة النحاس وشركة الترسانة البحرية.

وتضم قائمة المنتخب محمد فوزي و عبدالعزيز صباح و محمود ماهر

واحمد سليمان لحراسة المرمي، ومصطفي سمير ومصطفي احمد و مصطفي علي و احمد الشحات و حسان محمد و محمد عبد النبي و هيثم عاطف و عبدالرحمن حسن و كريم سيد و الحسيني طه و احمد بالي و علاء اوكا و اسلام احمد من القوام الأساسي.

و حرص مصطفي لطفي المدير الفني للمنتخب على ضم عناصر الجديدة امثال علاء الدين محمود و محمد السيد واحمد ياسر وعلي حسين واسلام هشام واسلام عزت و احمد يحيي و محمد بدر وعمرو خيري.

ويتكون جهاز منتخب للكرة الشاطئية من عبد الواحد السيد مديرا للمنتخب، ومصطفي لطفي المدير الفني وعمر حلمي مدرب و احمد ابو سريع مدرب وياسر بعد الخالق مدربا لحراس المرمي ودكتور محمود رفاعي طبيبا و عباس حسانين مدلكا وشريف نعيم.