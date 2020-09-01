شاهد.. رضا سيكا يهاجم مسؤولي الإسماعيلي بسبب حسني عبدربه

شن رضا سيكا لاعب الإسماعيلي السابق هجوماً على مسؤولي مجلس إدارة الدراويش بسبب حسني عبدربة قائد الفريق السابق.

ونشر سيكا عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلا :"اللى حصل لحسنى

عبدربه ده مش اساءة لحسنى بس وانما هو اساءة لكل اساطير نادى الاسماعيلى ان رمز كبير لمصر يتم طرده من بيته قبل ما يتم طرده من الملعب".

وأضاف فائلا:"والبيان المبلول اللى طلع من النادى ده بيثبت فعلا عقليتكم في إدارة نادي الاسماعيلي العظيم".

واختتم سيكا قائلاً :"اتمنى ظهور الرموز الحقيقة فى المشهد الان، الاسماعيلى يمر بأ صعب فتراته تحت قيادته مجموعة من الجاهلة والفاشلة".