الإنتاج الحربي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة سموحة في مسابقة الدوري المصري.
ويحل فريق الإنتاج الحربي، ضيفًا على نظيره سموحة السكندريغدًا الأربعاء على ستاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن يدخل فريقالإنتاج، في معسكر مغلق بإحدى فنادق الإسكندرية، قبل مواجهة سموحة غدًا.
ويبحث فريق الإنتاج عن الفوز الغائب، منذ عودة النشاط، حيث خاض 5 مباريات تعادل في مباراة وخسر 4.
ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.
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