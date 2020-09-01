بايرن ميونيخ يرغب في ضم بريسيتش نهائيًا من إنتر

يرغب نادي بايرن ميونيخ الألماني، في التعاقد مع إيفان بريسيتش جناح إنتر ميلان الإيطالي، بشكل نهائي هذا الصيف.
ولعب بيريسيتش في الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف بايرن ميونيخ، ونجح في تقديم مستوى جيد تحت قيادة المدرب، هانزي فليك.
ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" فأن نادي بايرن ميونيختقدم بأول عرض رسمي لنادي إنتر ميلان من أجل ضم بريسيتش بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت الشبكة إلى، أن بايرن ميونيخ تقدم بعرض لنادي إنتر بقيمة 12 مليون من أجل ضم اللاعب الكرواتي.
وأضافت إنتر ميلان طلب الحصول على 15 مليون يورو من أجل التخلي عن بريسيتش.
وأكدت الشبكة الشهيرة أن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، كارل هانز رومينيجه، يقود المفاوضات مع إنتر ميلان نظرًا لعلاقاته الجيدة مع المسئولين في النادي الإيطالي لأنه أحد أساطير الفريق في القرن الماضي.
وشارك صاحب الـ31 عامًا في 16 مباراة مع بايرن ميونيخ هذا الموسم وسجل 7 أهداف وصنع 6.
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