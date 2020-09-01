غموض حول مشاركة عبدالله السعيد مع بيراميدز أمام الزمالك

باتت مشاركة عبد الله السعيد نجم بيراميدز مع فريقه في المواجهة المرتقبة أمام الزمالك محل شك كبير. ويعاني السعيد من اصابة في العصلةالامامية ابعدته عن مباراتي بيراميدز الاخيرتين في مسابقة الدوري أمام كل من الإنتاج الحربي وأسوان. العصلةالامامية ابعدته عن مباراتي بيراميدز الاخيرتين في مسابقة الدوري أمام كل من الإنتاج الحربي وأسوان. ويخضع نجم بيراميدز لاشعة جديدة اليوم الثلاثاء لحسم موقفه من المشاركة امام الزمالك. ويواصل فريق بيراميدز استعداداته المكثفة لمباراة الزمالك المقرر لها بعد غد الخميس صمن منافسات الجولة ٢٤ للدوري الممتاز.

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