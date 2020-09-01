رسميًا.. أرسنال يتعاقد مع جابرييل من ليل الفرنسي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، تعاقده مع البرازيلي جابرييل ماجالهايس مدافع ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي أرسنال فيديو عبر موقعه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بارزًا فيه

اللاعبين البرازيليين الذين لعبوا للمدفعجية من قبل، ولم يفصح نادي أرسنال عن أي تفاصيل خاصة بالصفقة.

وكانت قد أشارت بعض التقارير الصحفية إلى

أن أرسنال أنهى الصفقة مقابل 30 مليون يورو لمدة 5 مواسم من نادي ليل الفرنسي.

وتعد صفقة جابرييل هي ثاني صفقات المدفعجية هذا الصيف، بعد التعاقد مع ويليان من نادي تشيلسي.

وتوج فريق أرسنال بكأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول بركلات الترجيح.