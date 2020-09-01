تعاقد توتنهام مع الظهير الأيمن لولفرهامبتون، مات دوهيرتي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، الذي سينتهي في الخامس من أكتوبر القادم.
ووقع لاعب منتخب جمهورية أيرلندا “دوهيرتي” مع توتنهام على عقد يمتد حتى عام 2024، وسيرتدي القميص رقم 2.
وذكرت التقارير الصحفية أن قيمة الصفقة تبلغ حوالي 15 مليون جنيه إسترليني.
ويعد مات دوهيرتي رابع صفقات توتنهام في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد انضمام الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو بشكل نهائي من ريال بيتيس، والتعاقد مع الدنماركي بيير إيميل هويبرج من ساوثامبتون، واستقدام الحارس الإنجليزي المخضرم جو هارت في صفقة انتقال حر.
وقال دوهيرتي لموقع توتنهام الرسمي بعد انضمامه للفريق اللندني: “أنا في قمة السعادة، وفخور للغاية بالانضمام إلى هذا النادي الكبير”.
وأضاف: “مع معرفتي بحجم النادي والمدرب لم أتردد مطلقاً في قبول العرض والقدوم إلى لندن”.
من هو مات دوهيرتي؟
مات دوهيرتي هو لاعب كرة قدم أيرلندي يلعب في مركز الظهير الأيمن، ولد في 16 يناير 1992 بعاصمة جمهورية أيرلند، دبلن. شارك مع منتخب جمهورية أيرلندا تحت 20 و21 سنة.
ولعب دوهيرتي في صفوف ولفرهامبتون منذ عام 2010، وخرج معارا في مناسبتين لفريقي هيبرنيان، وبيري.
خاض دوهيرتي 302 مباراة بقميص وولفرهامبتون في جميع المسابقات، سجل خلالها 28 هدفا، وقدم 41 تمريرة حاسمة.
تألق دوهيرتي الموسم الماضي مع ولفرهامبتون دفع توتنهام إلى التعاقد معه، بعد أن خاض في ذلك الموسم 50 مباراة مع الذئاب، تمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف، وصناعة 6.
..
كانت هذه تفاصيل خبر الميركاتو الصيفي: توتنهام يعزز جناحه الأيمن بصفقة مميزة من ولفرهامبتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.