رسميًا : ارسنال يعلن التعاقد مع المدافع البرازيلي جابرييل ماجالهايس

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي التوقيع رسميًا مع المدافع البرازيلي “جابرييل ماجالهايس” قادمًا من صفوف فريق “ليل” الفرنسي ليكون بذلك أحدث صفقات الجانرز في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال المدير التنفيذي لنادي آرسنال إيدو عن الصفقة : “يسعدنا التوقيع مع ماجالهايس، إنه لاعب كنا نتابعه منذ فترة وكان مطلوبًا من العديد من الأندية، لذلك نحن فخورين بنجاحنا في إتمام الصفقة مع ليل واللاعب”.

وأضاف : “جابرييل لاعب ذو جودة عالية وميكيل أرتيتا ومدربيه يتطلعون إلى دمجه في النادي بطريقة سلسة”.

وقال المدير الفني ميكيل أرتيتا : “نرحب بجابرييل في آرسنال. لديه العديد من الصفات التي ستجعلنا أقوى كمنظومة دفاعية وكفريق”.

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وأضاف : “لقد أثبت مع ليل أنه مدافع يتمتع بالعديد من السمات البارزة ونحن نتطلع إلى مشاهدته وهو ينمو كلاعب في آرسنال”.

من هو جابرييل ماجالهايس؟

جابرييل دوس سانتوس ماجالهايس، بدأ مسيرته في البرازيل مع نادي “آفاي” قبل أن ينضم إلى ليل خلال الميركاتو الشتوي 2017.

وقضى البرازيلي خلال فترة وجوده مع ليل بعض الوقت على سبيل الإعارة مع نادي “تروا ” الفرنسي، وأخيراً في كرواتيا مع دينامو زغرب.

وأصبح المدافع المولود في ساو باولو بعد العودة من الاعارة لاعبًا أساسيًا في فريق “ليل” حيث ساعدهم على إنهاء الموسم المنصرف بالمركز الرابع في دوري الفرنسي كما شارك في جميع مبارياتهم الست في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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