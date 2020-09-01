بي إن سبورت: أنيس البدري يقترب من الانضمام للزمالك أو العودة للترجي

كشفت قناة بي إن سبورت الإخبارية، أن جناح فريق اتحاد جدة السعودي “أنيس البدري“، اقترب كثيرا من الرحيل عن ناديه، والالتحاق بنادي الزمالك مع مواطنه فرجاني ساسي، أو العودة من جديد لنادي الترجي التونسي.

وقالت القناة في تقرير لها،، بأن البدري يعيش في حالة سيئة مع نادي اتحاد جدة السعودي، الذي انتقل إليه خلال شهر يناير الماضي، بعدما فجر أزمة بينه وبين الترجي عقب سفره إلى السعودية دون الحصول على أذن من ناديه.

وأضافت، بأن البدري تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية، بعدما أوصى البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لنادي اتحاد جدة، برحيله خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت القناة القطرية، إلى أن اللاعب لم يقدم المستوى المأمول في التجربة التي كان يسعى خلالها للظهور بالشكل الأفضل، وبات رحيله قريبًا في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت، أن التقارير ربطت اللاعب بالعودة إلى الترجي التونسي، أو الانضمام لصفوف الزمالك خلال الصيف الجاري، لكن حتى الآن اللاعب لازال على قوة نادي اتحاد جدة السعودي.

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وانضم أنيس البدري إلى صفوف نادي اتحاد جدة في الميركاتو الشتوي 2020، وبعقد يمتد حتى صيف 2022.

وظهرت شائعات مؤخرًا عن رغبة البدري في العودة إلى فريقه السابق الترجي التونسي لكن اللاعب أصدر بيانا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” نفى من خلاله تلك الأحاديث.

ونفى أنيس البدري ما يتردد حول رغبته في الرحيل عن نادي اتحاد جدة، وأكد عدم تواصل وكيل أعماله مع الترجي التونسي كما تردد، مشيراً إلى أنه مستمر للقتال في المباريات القادمة مع العميد والتي يعتبرها كنهائيات.

وشارك أنيس البدري مع نادي اتحاد جدة، في 9 مباريات بمسابقة الدوري السعودي هذا الموسم وصنع تمريرة حاسمة واحدة.

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