أخبار الهلال| الزعيم يتسلم كأس أغلى من الكؤوس العالمية

حسم نادي الهلال لقب الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) للمرة السادسة عشر في تاريخه، بعد تغلبه في الجولة الماضية على الحزم بنتيجة 4 ـ 1، وذلك قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وكشفت مصادر صحفية عن مواصفات الكأس التي سيتسلمها الهلال بعد تحقيقه اللقب، حيث ذكرت صحيفة “الرياضية” أن الكأس تم تصميمه في إيطاليا وهو أغلى من كأس العالم من حيث القيمة المالية، إذ يبلغ طوله 90 سم، مقابل 37 سم لكأس العالم، ووزنه 14 كيلوجراما، مقابل ثمانية كيلوغرامات لكأس العالم.

وأشارت إلى أن الكأس يتميز بأنه مطابق للكأس الذي حصل عليه النصر في الموسم الماضي، لكون النسختَين استثنائيتين باسم الأمير محمد بن سلمان.

وكان الهلال يحتاج فقط إلى ثلاث نقاط من النقاط التسع المتاحة أمامه خلال الجولات الثلاث الأخيرة، ووصل الزعيم إلى النقطة 66، ويتطلع للفوز في المباراتين المتبقيتين أمام الوحدة والشباب؛ ليرفع رصيده في حال انتصاره إلى 72 نقطة ليتجاوز الرقم الذي حققه النصر في الموسم الماضي.

واستفاد الهلال من تفوقه على النصر في المواجهات المباشرة، مما جعله يحسم الدوري رغم تبقي جولتين، وأن الفارق النقطي حاليا 6 نقاط، لأن النصر فاز ذهابا 2 / 1، اونتصر الهلال إيابا 4 / 1 ليفوز الهلال بمجموع المباراتين 5 / 3.

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