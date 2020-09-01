صفقات النصر : تحذير للإدارة من صفقة مسعود أوزيل الخيالية

تلقت إدارة نادي النصر تحذيرًا هامًا من الإعلامي الرياضي، محمد الدويش، بعد تواتر تقارير صحفية حيال اهتمام العالمي بضم النجم الألماني ذو الأصول التركية، مسعود أوزيل، خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وقال الدويش من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “وفرة المال لا تغني عن وفرة الفكر.. احذروا السماسرة فلعابهم يسيل كلّما شموا رائحة كاش في نادٍ.. النصر في (مرحلة النُخبة) فلا تعيدوه للتكديس والتجميع !”.

وأضاف حيال تعاقدات العالمي خلال الميركاتو الصيفي 2020 “أيُّ تعاقد دولي لـ النصر غير لاعب وسط مهاجم .. يمرر ويسدد ويسجل .. اعتبره مضيعة مال ومكيدة سمسار حتى لو اختاره فيتوريا !”.

وكانت جماهير النصر قد اهتمت خلال الساعات الماضية بما تم تداوله عبر وسائل الإعلام التركية، حول وجود عرض نصراوي ضخم للتعاقد مع لاعب آرسنال، مسعود أوزيل، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشرت صحيفة “فاناتيك” التركية تقريرًا ذكرت فيه أن نادي النصر تواصل مع الدكتور إركوت سوغوت، وكيل أعمال أوزيل، لعقد اتفاق مبدئي بين الطرفين، لمحاولة استقطاب اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي، أو كسب خدمات لاعب آرسنال خلال الموسم المقبل حال فشلهم في إجراء الانتقال هذا العام.

وأضاف المصدر ذاته “النصر قدم راتبا سنويا لمسعود أوزيل يصل إلى 20 مليون دولار من أجل إقناعه بالتوقيع للنادي السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي”.

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مصادر الخليج 365 تكشف حقيقة الصفقة

وكشفت مصادر موقع “الخليج 365” أن النصر بالفعل تواصل عن طريق وسيط مع وكيل أعمال مسعود أوزيل، لمعرفة مطالبه المالية، وإمكانية حضوره إلى الدوري السعودي.

وأشارت إلى أن الصفقة تبدو مستحيلة، بسبب المطالب المالية الضخمة التي طلبها أوزيل، للانضمام إلى النصر في الميركاتو الصيفي 2020.

وكان اللاعب الألماني ذو الأصول التركية قد خارج من حسابات ميكيل آرتيتا المدير الفني لآرسنال في الموسم الماضي، ويبدو أن الأمر سيتكرر في الموسم الجديد.

ويمتد عقد أوزيل مع المدفعجية حتى صيف 2021، مما يعني أنه يحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا في الصيف التالي.

أوزيل صاحب الـ31 عاما كان قد جدد عقده مع آرسنال في فبراير 2018 حتى صيف 2021، وذلك التجديد كلف أرسنال راتبا أسبوعيا يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني.

وحضر اللاعب إلى الجانرز قادما من ريال مدريد في صيف 2013 بمبلغ 47 مليون يورو، وشارك في 254 مباراة مع آرسنال، وسجل 44 هدفا وصنع 77 هدفًا، وخلال الموسم المنصرم خاض 23 مباراة وسجل هدفا وصنع 3 أهداف.

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