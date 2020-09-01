ألمانيا تسمح بعودة جزئية لجماهير كرة القدم

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم (دي أف بي)، الاثنين، أنه سيسمح بالحضور الجماهيري بأعداد قليلة في الملاعب في الدور الأول من الكأس المحلية، اعتبارا من منتصف سبتمبر المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد أنه في "دوري الدرجة الثالثة وكأس ألمانيا والدوري المحلي للسيدات، سيحدد النادي عدد المشجعين بالاتفاق مع السلطات الصحية المحلية".

وتابع "يعني ذلك أنه قد يتواجد المشجعون في بعض الملاعب، في حين أنه في أخرى، ستسمح الأندية بعدد أقل أو ربما لا جماهير على الإطلاق".

وسيبقى الأمر محصورا فقط بالجماهير البيتية إذ إنه لن يُسمح بتواجد جماهير الفريق الضيف.

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ويستند الاتحاد في قراره على عدم وجود إجماع سياسي على مستوى البلاد للسماح بعودة الجمهور أو عدمه، وحقيقة أن السلطات المحلية (المناطق أو المدن) هي التي تسن قواعد الوقاية الخاصة بها ضد فيروس كورونا.

ومن غير المتوقع أن يُسمح بتواجد أكثر من ألف مشجع، حتى ولو أن بعض المدن قد تشهد استثناءات، مثل مدينة ماغديبورغ، حيث سمحت السلطات بتواجد 7500 شخص.

أما بالنسبة للدرجتين الأولى والثانية، المنضويتين تحت رابطة الدوري (دي أف أل)، تتجه الرابطة إلى عدم السماح للجماهير للعودة إلى الملاعب، حتى لا تخلق نوعا من عدم التوازن وإعطاء أفضلية لأندية تسمح لها سلطاتها الصحية بتواجد الجماهير مقابل أخرى تحظره.

المصدر:فرانس برس