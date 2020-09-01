رياضة | مران الأهلي: ظهور الشحات وفاصل مهاري بين صالح وقفشة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مران الأهلي: ظهور الشحات وفاصل مهاري بين صالح وقفشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تواجد حسين الشحات لاعب الفريق، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، بالدوري العام.

وخاض الشحات تدريبات منفردة في صالة الجيم الخاصة بملعب التتش الذي يستضيف مران الأهلي الجماعي، وقام بعدها بخوض تدريبات منفردة بالجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي.

ونال حسين الشحات، ترحيب اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر، قبل بدء المران، خاصة خلال المحاضرة الفنية التي عقدها فايلر قبل انطلاق التدريبات.

وكان الشحات، قد حصل على راحة سلبية وخاض تدريبات علاج طبيعي في المنزل منذ شهر يونيو الماضي بسبب خضوعه لجراحة الفتاق.

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من ناحية أخرى أجرى صالح جمعة ومحمد مجدي "أفشة"، فاصلا مهاريا قبل انطلاق المران الجماعي، حيث قام الثنائي بتبادل الكرة في "الهواء" وسط متابعة عدد من اللاعبين.

ودخل صالح جمعة إلى قائمة الأهلي في المباراة السابقة أمام المصري، لأول مرة منذ بداية الموسم بعدما كان فايلر يستبعد اللاعب من حساباته نهائيًا منذ بداية الموسم لأسباب فنية.

ويستضيف الأهلي نظيره وادي دجلة، يوم الجمعة المقبلة، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.