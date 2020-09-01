رياضة | بيراميدز يخطط لضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يخطط لضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسؤولو نادي بيراميدز للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويخطط الفريق السماوي للحصول على خدمات الظهير الأيسر للقلعة البيضاء عبد الله جمعة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف مصدر أن مسؤولي بيراميدز وعدوا اللاعب براتب يقدر بـ10 ملايين جنيه مصري في الموسم الواحد، لإغرائه بالانتقال إلى الفريق.

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ويتضمن العرض، حصول عبد الله جمعة على 75% من راتب موسمه الأول مقدماً، على أن يحصل على 25% من النسبة الباقية، كنسب مشاركة في المبارايات.

ويمتلك بيراميدز لاعبين في مركز الظهير الأيسر، وهما الثنائي محمد حمدي وطارق طه.

ويلتقي الزمالك وبيراميدز الخميس 3 سبتمبر، في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.