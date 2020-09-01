رياضة | تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز.. تفوق أبيض "كاسح" ورقم مميز لمحمود علاء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز.. تفوق أبيض "كاسح" ورقم مميز لمحمود علاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز مساء الخميس المقبل 3 سبتمبر، على ستاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة (13 انتصار – 6 تعادلات – 4 هزائم)، ويتفوق على الزمالك صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف (13 انتصار – 6 تعادلات – 4 هزائم)، وسيخصم 3 نقاط من الأبيض نهاية الموسم بعد انسحابه أمام الأهلي في لقاء الدور الأول بالبطولة.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز

خاض الزمالك 8 مواجهات ضد بيراميدز (الأسيوطي سابقًا)، فاز في 6 مباريات، وخسر مباراة وحيدة وتعادل في مباراة أخري، سجل لاعبو الأبيض 16 هدفا واستقبلت شباكه 6 أهداف.

ويتصدر محمود علاء مدافع الزمالك قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف، يليه المغربي أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي وأحمد علي وسجل كل منهما هدفين.

واجه الزمالك نظيره بيراميدز بمسماه القديم (الأسيوطي) في 4 مواجهات، فاز بها الفارس الأبيض جميعًا جاءت نتائجها كالتالي:

- 14 ديسمبر 2014: الزمالك 3 – 1 الأسيوطي

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- 24 مايو 2015: الزمالك 2 – 0 الأسيوطي

- 30 ديسمبر 2017: الزمالك 1 – 0 الأسيوطي

- 22 أبريل 2018: الزمالك 2 – 1 الأسيوطي.

وبعد بيع نادي الأسيوطي للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وتغيير اسمه لـ"بيراميدز" التقي مع الزمالك في 4 مباريات ايضًا، خسر مباراتين، وفاز في مباراة وتعادل في مباراة أخري:

- 24 يناير 2019: الزمالك 3 – 3 بيراميدز

- 23 إبريل 2019: الزمالك 0 – 1 بيراميدز

- 8 سبتمبر 2019: الزمالك 3 – 0 بيراميدز

- 12 ديسمبر 2019: الزمالك 2 – 0 بيراميدز